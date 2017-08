Past Cure – Inception trifft auf Videospiele

Mit Past Cure hat das deutsche Entwicklerstudio Phantom 8 ihr erstes Spiel in der Mache. Wir haben es uns auf der gamescom mal etwas genauer angesehen.

Wer sind das Phantom 8 Studio?

Das Berliner Indie-Entwicklerstudio Phantom 8 will mit Past Cure zeigen wie qualitativ hochwertig heutzutage auch Indies sein können. Die Idee selbst ein einzigartiges Spiel zu entwickeln hatten die Jungs Ende 2015. Im Januar 2016 fing die Arbeit im zwölfköpfigen Team auch schon an.

Was ist Past Cure?

Wie es vorgesehen war ist Past Cure etwas besonderes, es gab zwar einige Vorbilder, sowohl Filme als auch Videospiele, aber in dieser Konstellation ist das Game etwas neues. Das Spiel ist an Inception orientiert, wodurch es zwei Realitäten/Dimensionen gibt: In der einen, realen Dimension siedelt sich das Spiel im Genre Stealth Action ein. In der zweiten, surrealen Dimension geht das Spiel eher in Richtung Horror, hier stehen euch beispielsweise keine Waffen zur Selbstverteidigung zur Verfügung und alles ist düsterer (á la Silent Hill). Beide Dimensionen werden jedoch durch ein Element verbunden: Stealth.

Zur Story

Natürlich darf in einem guten Stealth-Game auch keine gute Geschichte fehlen. In diesem Fall wurd der Elite Soldat, Ian, Experimenten ausgesetzt, die er nicht ohne bleibende Schäden überstanden har. Er entwickelt sogenannte Psychal Powers (Telekinese z.B.). Nun macht er sich mit eben diesen auf den Weg Rache zu nehmen, für das was man ihm angetan hat. Neben den Kräften braucht Ian immer wieder Pillen um nicht in Halluzinationen zu verfallen.

Qualität im Indie-Bereich

Wichtig ist den Jungs auch nicht zuletzt der qualitative und technische Aspekt. Es wurde darauf geachtet, dass das Spiel maximale Inversion bietet, also das HUB so klein wie nur möglich gehalten wird. Die Rahmen oben und unten sind auch gewollt, ihr spielt in diesem Sinne einen Kinofilm. Das Stealthing ist in dem Spiel sehr realistisch umgesetzt und auch die Grafik ist, vor allem für einen Low-Budget Titel, den meisten anderen Indie-Games voraus. Ein weiterer Bonus den das Spiel hat sind die gut und realistisch inszenierten Kämpfe, für diese wurde nämlich Motion Capturing mit richtigen MMA-Fightern betrieben. Fans des Sports werden einige Moves wiedererkennen, so habe ich beispielsweise den Superman Punch wiedererkannt. Alles in allem kann das Spiel bis jetzt auf voller Linie überzeugen. Nicht umsonst war das Spiel für den gamescom Indie Award nominiert.

Erscheinen wird Past Cure voraussichtlich Ende diesen Jahres für Xbox One, PS4 und PC. Insgesamt soll das Spiel zwischen 6 und 8 Stunden lang sein und sich preislich bei 29,99 Euro bewegen. Hier gibts den neuesten Trailer.