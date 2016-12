Overwatch – Willkommen im Winterwunderland

Oh ja, hoho – Overwatch bringt Sie mit einem brandneuen saisonalen Ereignis in Festtagsstimmung. Wir haben Hanamura und King’s Row festlich geschmückt, unsere Lootboxen mit festlichen Extras vollgepackt und eine ganz besondere Schneeballschlacht für Ihre Freunde und Sie organisiert. Schnappen Sie sich also eine Tasse heißen Kakao, schlüpfen Sie in Ihren liebsten Kuschelpullover und schlittern Sie in das Winterwunderland von Overwatch.

HÜBSCH VERPACKT

Ab heute werden alle Lootboxen im Spiel durch wunderschön eingepackte Winter-Lootboxen ersetzt, die bis zum Rand mit insgesamt mehr als 100 neuen kosmetischen Gegenständen gefüllt sind!

Ähnlich wie bei vorigen Ereignissen enthält jede Lootbox bis zum Ende des Events mindestens einen Gegenstand unserer Winterwunderland-Kollektion 2016 – darunter Spieler-Icons, Sprays, Siegerposen, Emotes, Highlight-Intros, Skins und vieles mehr! Die Inhalte jeder saisonalen Lootbox sind zwar zufällig, Sie können aber viele dieser festlichen Anpassungsoptionen während des Ereignisses in der Heldengalerie freischalten.

Sobald Sie einen Gegenstand freigeschaltet habt, bleibt er für immer in Ihrer Sammlung. So können Sie das ganze Jahr über Festtagsstimmung verbreiten! Die ganze Sammlung geht in den Winterschlaf, sobald das Ereignis am 2. Januar endet. Werfen Sie also Ihren PC oder Ihre Konsole an und schlagen Sie zu, bevor es zu spät ist!

ZEIT FÜR EINE SCHNEEBALLSCHLACHT

Während des diesjährigen Winterwunderland-Ereignisses können Sie sich auch für einen brandneuen Brawl einreihen: Meis Schneeballschlacht! Meis Schneeballschlacht ist ein frostiger Rummel, bei dem zwei Teams im 6vs6 per K.-o.-System als unsere liebste Klimaforscherin gegeneinander antreten – und Mei hat einige eisige Asse im Ärmel ihrer Winterjacke.

In diesem Brawl verschießt Meis Endothermischer Strahler keinen Froststrahl oder Eisprojektile mehr. Stattdessen feuert er jetzt einen einzelnen, superstarken Schneeball ab. Sie können Ihre Gegner mit nur einem Treffer zur Strecke bringen, aber jeder Fehlschuss kann Sie teuer zu stehen kommen. Sobald Ihre Waffe leer ist, sind Sie Ihren Gegnern ausgeliefert, während Sie zum Nachladen nach einem Schneehaufen suchen – schützen Sie sich also mit einem Eiswall oder Kryostase, um ihre Angriffe abzuwehren. Und wenn die frostige Schlacht in die heiße Phase geht, können Sie Meis ultimative Fähigkeit aktivieren, die ihren Strahler in einen halbautomatischen Schneeballwerfer verwandelt, den Sie ununterbrochen abfeuern können, während Ihre Gegner nach Deckung suchen.

WINTERHAUCHGRÜSSE

Wir werden die Winterhauchstimmung außerdem auf unseren sozialen Kanälen verbreiten, folgen Sie uns also auf Facebook, Twitter und Instagram für fröhliche Gifs, feierliche Memes und vieles mehr – und halten Sie auf playoverwatch.com Ausschau nach Neuigkeiten zum Spiel!

An alle Helden da draußen, bleiben Sie cool und frohe Feiertage vom ganzen Team von Blizzard Entertainment. Das Winterwunderland ist JETZT für PC, Xbox One und PlayStation 4 live.