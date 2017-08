Overwatch – Neue Map und Kurzfilm für Gamescom

Wir gehen mal davon aus, dass sich so ziemlich jeder der ein Ticket hat auf die diesjährige Gamescom freuen wird, doch Fans von Blizzards Overwatch werden sich jetzt wohl noch einen Ticken mehr freuen, als alle anderen. Denn heute wurde von offizieller Seite bestätigt, dass Blizzard auf der Gamescom eine neue Karte enthüllen und einen frischen Kurzfilm präsentieren wird. Das Filmchen wird am 23. August auf der Hauptbühne von Blizzard vorgeführt werden, wer interessiert ist, sollte sich den Tag auf jeden Fall dafür freihalten. Wer nicht vor Ort sein kann, muss aber nicht gleich traurig sein, denn Blizzard wäre nicht Blizzard, wenn sie nicht an die Daheimgebliebenen gedacht hätten. Kurz gesagt: Es wird einen Live-Stream für zu Hause geben.

Vor Ort geht es an einen neuen Ort

Um die neue Overwatch-Karte anspielen zu können, müsst ihr allerdings auf der Messe sein. Über die Map an sich wissen wir leider auch noch nicht allzu viel. Jedoch soll bereits am Montag vor der Gamescom ein kleines Preview-Video veröffentlicht werden. Wen das immer noch nicht hyped, um dem Overwatch-Stand von Blizzard einen Besuch abzustatten: Am 24. August könnt ihr die Synchronsprecher der spielbaren Charaktere treffen.

Wir finden das Line-Up für Overwatch echt klasse und werden dem Stand bestimmt mehr als nur einen Besuch abstatten. Wie sieht‘s bei euch aus?