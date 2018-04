Overwatch – Drastische Änderungen bei Charakter Symmetra

Das Online-Actionspiel Overwatch gehört mittlerweile zu den populärsten Multiplayer-Titeln weltweit. Also wenig verwunderlich, dass Blizzard den Titel auch weiterhin um neuen Content erweitert oder hartnäckig am Balancing schraubt. Nun soll die Ändeurngsplänene vom amerikanischen Publishern ein bestehender Charakter hart zu spüren bekommen.

So gab Blizzard unlängst bekannt, dass die Rolle von Symmetra in Overwatch in Kürze geändert werden wird. Somit wechselt sie von der Unterstützer-Klasse in die Verteidiger-Riege. Wann Symmetra samt ihrer neuen Rolle dann ins Spiel findet, ist bislang noch nicht bekannt.