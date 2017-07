Overwatch – Der neue Held „Doomfist“ ist ab sofort verfügbar

Es so weit: Doomfist wurde offiziell für Overwatch veröffentlicht und ist jetzt auf PC, PlayStation 4 und Xbox One spielbar. Der respekteinflössende Taktiker Doomfist kann ganz schön auf den Tisch hauen und ist bereit, sich in den Kampf zu stürzen und Geschichte zu schreiben.

Zu seinen handfesten Fähigkeiten gehören:

Handkanone: Löst eine Schnellschusswaffe mit 4 Schüssen aus, die Schuss für Schuss nachlädt.

Dampfhammer: Stürmt vorwärts, um mit verheerender Stärke zuzuschlagen und jeden getroffenen Gegner nach hinten zu stoßen.

Meteorschlag: Springt hoch in die Luft und kommt im ausgewählten Zielgebiet nieder, um massiven Schaden zu verursachen und Gegner im Umkreis in die Luft zu schleudern.

Mehr Informationen zu Doomfist findet ihr auf der offiziellen Homepage.