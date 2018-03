Overwatch – Blizzard startet Frühjahrsaktion

Der Frühlingsanfang ist da und bringt Rabatte auf Overwatch. Vom gestern Abend, 26. März ab 18:00 Uhr MEZ, bis zum 03. April um 9:00 Uhr MEZ können Spieler, die sich dem Kampf um die Zukunft anschließen wollen, die Overwatch: Standard Edition für PC zum Sonderpreis von 19,99€ im Blizzard Shop erwerben.

Spieler, die das Spiel bereits besitzen, können im Laufe dieser Aktion für 10€ ihre Version des Spiels zur Overwatch: Game of the Year Edition aufwerten. Zusätzlich zu allen Helden, Karten und Features enthält die Game of the Year Edition eine Fülle an Bonusinhalten und Extras im Overwatch-Stil für verschiedene Spiele von Blizzard Entertainment.

Außerdem erhalten Spieler bei allen teilnehmenden Händlern sowie im PlayStation und Xbox Store einen Rabatt auf die Overwatch: Game of the Year Edition für PC, Playstation 4 und Xbox One.