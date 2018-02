Overwatch – Aktueller Patch fokussiert sich aus Balancing

Für den Helden-Shooter Overwatch wurde nun ein neuer Patch ausgerollt, der sich vorrangig auf das Balancing fokussiert. So dürfte sich vor allem die Spielweise vom Overwatch Charakter Mercys stark ändern. Diese kann ab sofort den Bonus-Wiederbelebungs-Charge nicht mehr aktivieren. Weitergehend soll die Möglichkeit zur Wiederbelebung nicht mehr sofort wirken. Die Fähigkeit Schutzengel soll ebenfalls nur noch 50 Prozent so effektiv sein wie sie es vor dem Update war. Neben Mercy ist ebenfalls Junkrat vom Nerf betroffen. Seine ferngezündete Mine richtet nun deutlich weniger Schaden an als noch zuvor.

Interessant bleibt das Update auch für Xbox One X-Besitzer. Hier lässt sich Overwatch nämlich ab sofort in 4K spielen.