Overcooked – The Lost Morsel-DLC ist ab sofort erhältlich

Team17 und Entwickler Ghost Town Games geben bekannt, dass der appetitliche The Lost Morsel DLC für Overcooked ab sofort für PC, Xbox One und PS4 erhältlich ist.

Nach dem erfolgreichen Release von Overcooked, das kürzlich mit dem Debut Game Preis bei den TIGA Games Industry Awards 2016 ausgezeichnet wurde, sind Ghost Town Games zurück an den Entwicklerkessel gegangen und haben üppige neue Inhalte gezaubert, um die Geschmacksnerven der Spieler zu kitzeln.

The Lost Morsel DLC setzt das verrückt-kulinarische Abenteuer fort. In sechs neuen Kampagnen-Levels in exotischen Dschungelküchen geht es mit sechs neuen Köchen ran an den Speck, während man mit einem neuen Gefährt über die Weltkarte heizt.

Die exklusiven Inhalte des Lost Morsel DLCs lauten:

Sechs neue Kampagnen-Levels mit Dschungelthema

Sechs neue Köche zum Freischalten: Dinosaurier, Bär, Roboter, Französische Bulldogge, Panda und Schwein

Neuer Hubschrauber, um sich über die DLC-Weltkarte zu bewegen

The Lost Morsel ist ab heute für Xbox One, PlayStation 4 und PC für 4,49€ erhältlich. Hinweis: The Lost Morsel ist nicht einzeln spielbar und benötigt das Hauptspiel. Für alle Spieler, die Overcooked verpasst haben, bietet Team17 die spezielle Gourmet Edition digital zum Download an.

Steam

XBox One

PS4