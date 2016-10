Overcooked kommt als Gourmet Edition in den Handel

Team17 und Entwickler Ghost Town Games aus Cambridge haben bekannt gegeben, dass ihr köstliches Couch-Koop-Spiel Overcooked mit dem neuen Lost Morsel Content-Paket in einer knackigen Boxed-Version für PS4 und Xbox One erhältlich ist.

Trailer:

Lost Morsel Content-Paket:

Das Overcooked Lost Morsel Content-Paket, das in der im Handel erhältlichen Gourmet Edition enthalten ist, setzt das verrückt-kulinarische Abenteuer fort. In sechs neuen Kampagnen-Levels in exotischen Dschungelküchen geht es mit sechs neuen Köchen ran an den Speck, während man mit einem neuen Gefährt über die Weltkarte heizt.

Die exklusiven Inhalte des Lost Morsel Content-Pakets sind:

Neue Weltkarte, über die DLC-Option verfügbar

Sechs neue Kampagnen-Levels

Sechs neue Köche zum Freischalten: Dinosaurier, Roboter, Französische Bulldogge, Panda, Bär und Schwein

Neues Dschungelthema

Neuer Hubschrauber, um sich über die DLC-Weltkarte zu bewegen

Die Overcooked Gourmet Edition ist in Europa für PS4 und XBox One, für 24,99€ im Handel erhältlich.

Der Lost Morsel-DLC ist ab dem 15. November für PS4, Xbox One und PC für 4,49€ erhältlich, während das digitale Gourmet Edition-Bundle für 19,99€ verfügbar ist.

Unseren Test zu Overcooked findet ihr hier.