Outlast 2 – Verkaufsverbot in Australien wegen Vergewaltigungsszene

Schon der erste Teil von Outlast war defintiv nichts für schwache Nerven. Doch der im April erscheinende zweite Teil setzt nochmal einen drauf. Er ist sogar so brutal, dass die australische Medienprüfstelle keine Altersfreigabe vergab und somit praktisch ein Verkaufsverbot. Der alleinige Besitz des Spiels ist zwar nicht strafbar, Werbung, Import und Verkauf sind allerdings verboten.

Begründet wird das Verbot durch sexuell gewalttätige Übergriffsszenen, welche an eine Vergewaltigung erinnern würden. Im folgenden zitieren wir den entsprechenden Auszug aus der Begründung, welcher allerdings Spoiler enthält:

Achtung Spoiler!

In einer Zwischensequenz bereitet ein weibliches Wesen den wehrlosen Helden Blake auf ein Ritual vor. Sie sagt: „Ich will dein wahres Gesicht sehen. Dein Samen wird diese Welt verbrennen.“ Kurz darauf wird ihm ein halluzinogenes Gift ins Gesicht geworfen, während er verzweifelt schreit. Plötzlich stolpert er durch einen Wald. Seine Sicht verschwimmt, er wird Zeuge einer rituellen Orgie. Seine Frau, Lynn, ruft um Hilfe, brüllt „Es tut so weh!“, während sie an einer Kette über einer Plattform baumelt. Humanoide Wesen mit grauer Haut und furchtbaren Narben haben angedeuteten Sex, während andere beten und wild umhertanzen.