Outlast 2 – Erscheint bei uns mit USK 18 Freigabe

Outlast 2 wird bei uns in Deutschland eine USK Freigabe ab 18 Jahre erhalten und somit im Handel erhältlich sein. Das war auch schon beim Vorgänger so. In Australien wurde das Spiel allerdings verboten, da es laut ACB (Australian Classification Board) im Spiel zu einer speziellen Szene kommt (wir berichteten). Outlast 2 erscheint am 25. April für Xbox One, Playstation 4 und PC.

Quelle: USK