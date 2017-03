Orisa erblickt ab dem 21.März die Overwatch Welt

Blizzards erfolgreiches Spiel ‚Overwatch‘ erhält einen neuen Helden namens „Orisa“ welche in die Tank Klasse eingegliedert wird. Nun gaben die Entwickler das exakte Datum für den Release von Orisa auf allen Plattformen an.

Der neue Tank unter den Helden soll ab dem 21. März erstmals das Spielfeld auf allen Plattformen betreten. Orisa ist ein Robo Tank, welcher (laut Overwatch Geschichte) von einer afrikanischen Entwicklerin Namens Efi Oladele gebaut. Ihr Herstellungsort ist Numbani (Mapname), welcher sich in der Nähe von Nigeria liegen soll. Im Overwatch Universum gilt Numbani als die Stadt der Harmonie, in der Omnics und Menschen friedlich zusammen leben. Durch dieses Zusammenleben entstand eines der fortschrittlichsten Orte des Universums. Zur Selbstverteidigung entwickelte man die OR-15 Robots, die Angriffe auf die Stadt abwehren sollten. Nach einer Attacke durch Doomfist, setzte sich Efi Oladele an die Neuentwicklung eines OR-15 Roboters und nannte diesen Orisa. Doch seht Euch selbst die Entstehungsgeschichte an:

Ausrüstung und Fertigkeiten

Ihre Primärwaffe ist der Fusion Driver, welcher 150 Schuss in einem Magazin enthält, 12 Damage pro Treffer verursacht und Orisa verlangsamt während sie schießt. Die Nachladezeit beträgt 2,5 Sekunden.

Ihr erste Fähigkeit ist Halt!, welche es ihr erlaubt ein Projektil zu casten, welches Gegner verlangsamt und anzieht. Die Castingzeit beträgt 0,3 Sekunden und der Cooldown 8 Sekunden.

Orisas zweite Fähigkeit heißt Fortify und erlaubt es ihr, den kommenden Schaden um 50% zu verringern. Zusätzlich wird si immun gegen alle Effekte, welche Aktionen unterbrechen können, wie z.B. die Ultimate von Reinhardt. Diese Fähigkeit hält 4 Sekunden und braucht 10 Sekunden für den Cooldown.

Protective Barrier ist die dritte Fähigkeit von Orisa und ist ein Art statisches Reinhardt Schild. Sie errichtet mit dieser Fähigkeit ein Schild, welches sie und ihre Mitspieler vor feindlichen Angriffen schützt. Das Schild hält 20 Sekunden oder solange bis es seine 900 Lebenspunkte verliert. Der Cooldown beträgt 12 Sekunden.

Orisas Ulitmate Supercharger erlaubt es ihr eine Kapsel zu platzieren welches in einem Radius von 25 Metern Angriffspunkte aller Mitspieler verstärkt. Die Angriffskraft wird dabei um 50% gesteigert. Die Kapsel besitzt 200 Lebenspunkte und hält 15 Sekunden.

Orisas Basic Stats sind 200 Lebenspunkte, sowie 200 Rüstung.

Wer sich alle Fähigkeiten nochmal in Aktion ansehen will, kann das auf der offiziellen Overwatch Seite tun. Wer ein kleines Making of zu Orisa sehen möchte, sollte sich unbedingt dieses Video anschauen: