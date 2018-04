Origin Access – Angebot um acht neue Spiele erweitert

Electronic Arts wird die Origin-Access-Vault um einige neue Spiele ergänzen. Insgesamt sollen dabei gleich 8 neue Titel der verschiedensten Genre der bestehenden Liste hinzugefügt werden. Dazu gehören bekannte Marken wie Mad Max, die Hero Edition von Pillars of Eternity, Prison Architect und Torment: Tides of Numenera. Zudem gesellen sich Brothers: A Tale of Two Sons, Virginia sowie Ember und Spore hinzu.

Abonnenten des Spiele-Dienstes können ab dem 26. April auf die Vollversionen der Spiele zugreifen. Insgesamt verfügt die Vault damit über 75 Titel.