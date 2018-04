Online Casinos – Warum neu nicht unbedingt schlecht ist

Die schiere Masse an neuen Online Casinos ist überwältigend. Es ist schwer da noch den Überblick zu behalten. Klar alte Casinos die schon lange bestehen müssen „gut“ sein, sonst wären sie längst bankrott. Aber gerade neue Online Casinos haben ihren Reiz, wir erklären euch warum:

!WICHTIG! Wir wollen euch nicht die Vorteile vom Glücksspiel zeigen, sondern euch lediglich einen Überblick verschaffen. Habt immer im Hinterkopf, dass Glücksspiel süchtig machen kann. Mehr dazu in „Warum uns Online-Glücksspiel so stark anziehen kann„.

Anlocken per Marketing-Tricks

Warum es sich lohnt mal einen Blick auf neue Online Casinos zu werfen? Ganz einfach: Aktionen. Da die Casinos noch neu auf dem Markt sind und sie sich erst einmal etablieren wollen (und auf lange Sicht auch müssen) brauchen diese ganz klar Methoden um neue Kunden anzulocken. Werbung ist da die eine Sache, aber mindestens genau so wichtig ist das richtige Marketing, besonders zu Beginn. Neue Online Casinos wollen sich auf Markt positionieren. Das heißt, sie bieten dann auch spezielle Boni für Neukunden an, die zur Anmeldung animieren sollen. Das können zum Beispiel gratis Startguthaben, Freispiele oder auch spezielle Einzahlungsboni, VIP Punkte oder auch Gewinnspiele mit Verlosungen sein. Je mehr neue Casinos also aus dem Boden herauswachsen, desto mehr und vor allem verschiedene Angebote winken den Spielern. Wie heißt es so schön: „Konkurrenz belebt das Geschäft“- und freuen darf sich darüber meist der Kunde.

Neue Casinos = Neue Spiele

Welches Alleinstellungsmerkmal neben besonders guten Angeboten könnte ein digitales Casino noch haben? Genau die eigentlichen Glücksspiele. Neue Online Casinos erweitern ständig ihr Angebot an neuen Spieletiteln. Ganz besonders aktuell ist beispielsweise der „Game of Thrones“-Slot von Microgaming, den viele Spieler mit Spannung erwartet haben. Aber auch neue Slotmachines mit immer mehr Variationen was Walzen und Gewinnlayouts angeht gehen online. Manchmal kann aber auch einfach das Design-Setting überzeugen ,wie beispielsweise bei der Firma PlayTech, die sich exklusiv die Rechte von Marvel für ihre Spielchen gesichert haben.

Wie erkenne ich was seriös ist?

Ganz klar ist auch: Nicht alles was neu herauskommt kann bei dieser Masse seriös sein. Glücklicherweise ist es nicht komplett unmöglich die „schwarzen Schafe“ in der Branche zu entdecken. Wir haben mal recherchiert und haben herausgefunden, dass es im Prinzip fünf gute Anhaltspunkte gibt, lesen könnt ihr diese bei uns unter „5 Merkmale für seriöses Online Casino“

Man darf gespannt bleiben welche neuen Casinos 2018 noch so das Licht der Welt erblicken werden und welche Spiele und/oder Angebote diese zu bieten haben werden. Wir sind ja noch nicht einmal an der Halbzeit angelangt.