Online Casinos – Geldeinsatz oder kostenlose Spiele?

Wer kennt das Gefühl nicht: Am Ende eines stressigen Tages oder einer langen Woche bei einem Bierchen ein paar Spiele spielen und vielleicht hat man ja sogar Glück und gewinnt etwas Geld und kann beim Zocken etwas abschalten. Aber wenn man gerne am Spielautomaten oder Klassiker wie Blackjack oder Roulette spielt, aber nicht um Geld spielen möchte?

Dann kann man auch gratis Casino Spiele online spielen. Viele Seiten bieten an, mit Spielgeld oder echtem Geld zu spielen oder gar ohne Einsatz. Oder aber auch Freispiele, die einem vom jeweiligen Anbieter “geschenkt” werden. Bei Casino Room zum Beispiel kann man eine Reihe von Spielen bereits vor der Anmeldung gratis spielen. So kann man die Spiele schon einmal testen, ohne sich durch eine Registrierung verbunden zu fühlen.

Natürlich besuchen viele Spieler Online Casinos gerade, weil sie gerne die Chance haben wollen Geld zu gewinnen. Aber schon vor der Anmeldung spielen zu können, kann eine gute Möglichkeit sein, ein Casino zu überprüfen, wenn man sich noch nicht zu einem Casino entscheiden konnte. Freispiele oder Boni sind dennoch willkommene Anreize, ein Casino zu testen, da man weniger vom eigenen Geld einsetzen muss, um erste Spielerfahrungen zu sammeln.

Des Weiteren sollte man sich die Seite insgesamt genauer anschauen. Wichtig ist auch, dass eine Lizenz angezeigt wird und die AGBs einfach einzusehen ist sowie ein leicht zu kontaktierender Kundenservice, sollte es doch einmal zu Fragen oder Problemen kommen. Dieser Artikel gibt noch einige Dinge an, auf die ein Casino Suchender achten sollte. Obendrein wird hier noch auf mögliches Suchtverhalten hingewiesen, was eine gute Erinnerung daran ist, dass – wie so vieles – Spielen mit Geld in Maßen völlig in Ordnung ist.

Bevor man sich für ein Online Casino entscheidet, sollte man sich mehrere Kriterien anschauen. Unter anderem ist die Möglichkeit gratis spielen zu können ein interessanter Punkt, da man damit auch ohne Geldeinsatz zum Spielvergnügen kommt – sei es, um Spiele auszuprobieren, bevor man sein Geld einsetzt oder weil man einfach nicht immer um Geld spielen möchte. Trotzdem sollte man sich Angebote genau anschauen und auch sicherstellen, dass ein Anbieter in Europa lizenziert ist, damit man sich rechtlich auf der sicheren Seite befindet.