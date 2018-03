One Piece: Pirate Warriors 3 Deluxe Edition – Releasedatum für die Switch-Fassung bekannt

Mit One Piece: Pirate Warriors 3 erschien bereits 2015 das Anime-Action-Adventure rund um den größten Schatz der Welt auf der PlayStation 3, PlayStation Vita, PlayStation 4 und für den PC. Nun knapp 3 Jahre später soll auch Nintendo aktuelle Heimkonsole, die Nintendo Switch, mit dem Action-Titel bedacht werden. So kündigte Bandai Namco unlängst an, dass One Piece: Pirate Warriors 3 in einer Deluxe Edition für die Hybrid-Konsole erscheinen soll. Releasetermin für das Kampfspiel liegt auf dem 11. Mai 2018. Neben dem Hauptspiel soll die Deluxe Edition ebenfalls alle 42 DLC-Pakete enthalten.

Auf der Nintendo Switch soll das Spiel in 30 fps laufen und im Dock eine Auflösung von 1080p bieten, während ihr mobil auf 720p zurückgreifen müsst. One Piece: Pirate Warriors 3 bietet euch lokal ebenfalls einen Koop-Modus an.