On The Road – Truck Simulator startet in den Early-Access

Mit On the Road schickt Aerosoft jetzt Trucks in den Early Access. Schon jetzt können circa 1.450km Autobahn, zwölf Autobahnkreuze und –dreiecke sowie 320km Landstraße im Maßstab 1:10 befahren werden. Gefahren werden Strecken zwischen bislang sieben Städten mit einzigartigen Straßenführungen und vielen Sehenswürdigkeiten.

In On the Road könnt ihr dank eines Wirtschaftssystems eine eigene Firma gründen, Aufträge annehmen und erfüllen. In Zukunft soll das System weiter ausgebaut und komplexer werden; unter anderem durch die Möglichkeit, Lizenzen zu erwerben und weitere Fahrer einzustellen.

Für ausreichend Abwechslung sorgen verschiedene Wetterlagen, die in Kürze noch um Jahreszeiten ergänzt werden. Für die Geländedarstellung haben sich die Entwickler auf Satelliten-Daten gestützt. Dank einer Kooperation mit MAN sind die Trucks besonders realistisch. So wurden beispielsweise TipMatic-Getriebe, Retarder und Intarder, Fahrhilfen und Wartungsmodi detailliert in der Simulation umgesetzt.

