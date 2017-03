Oh…Sir! The Hollywood Roast – Beleidigen wir uns durch Hollywood

Gambitious Digital und der unabhängige Entwickler Vile Monarch sind zurück und kündigen Oh…Sir! The Hollywood Roast an, ein verrücktes Spinoff des überaus respektlosen Beleidigungsduell-Spiels Oh…Sir! The Insult Simulator – die neue Variante wird bereits diesen Frühling auf Windows PC, Mac, Linux, iOS und Android loslegen.

Oh…Sir! The Hollywood Roast bringt das Insult’em up-Franchise nach Flitterstadt und setzt dort auf wilde Beleidigungsduelle zwischen der Hollywood-Elite. Spielt als einer von vielen illustren – aber, für juristische Zwecke angemerkt, nur zufällig ähnlichen – Popkultur-Ikonen in bekannten Kulissen und Filmsets und löscht eure Gegner im Einzelspieler- oder Online-Modus (samt lokalem Multiplayer) verbal aus.

Genau wie die Blockbuster, die es inspiriert haben, versucht Oh…Sir! The Hollywood Roast, so viele Features wie nur möglich in ein Spiel zu pressen – dazu gehören ein erweiterter Karrieremodus, Kontroller-Integration und ein Charakter-Erstellungsmodus – um wunderschöne Promi-Klone zu erschaffen. Es gibt auch eine neue Comeback-Spielmechanik, um den Ausgang der Schlacht noch zu drehen und ein neu gestaltetes Scoring-System für noch motivierendere Kämpfe.

Ankündigungstrailer: