Offizielle Gamestop Stellungsnahme zum PS4 Pro Debakel

Sehr geehrte Kunden,

für den Ärger im Rahmen der Kommunikation und dem Start der Kampagne „PS4 Pro Trade-in“ möchten wir uns in aller Form entschuldigen.

Die Aktion war auf einen langen Zeitraum vom 26.04. bis zum 14.05.2017 angelegt, um einer kurzfristigen und hohen Nachfrage vorzubeugen. Die Mengenkalkulation hierzu erfolgte auf Basis von Erfahrungswerten vergangener Eintauschaktionen. Der gigantische Ansturm am gestrigen Mittwoch, also bereits am ersten Tag, wurde von uns aufgrund des langen Kampagnenzeitraums nicht erwartet. Es war und ist von Anfang an geplant, die Filialen in mehreren Schritten und über die gesamten drei Wochen regelmäßig mit Ware zu versorgen. Dies ist auch für uns aufgrund der großen Menge an Sony PlayStation 4 Pro-Konsolen nicht anders zu bewerkstelligen, da wir in einigen Filialen nicht über ausreichend Lagerfläche verfügen. Wir werden den Zeitplan für die Belieferung so zügig wie möglich straffen und sind im Moment zuversichtlich, die enorme Nachfrage mit ausreichend Konsolen abdecken zu können.

Ich werde die Ursachen im Nachgang aufarbeiten, um weitere unschöne Überraschungen dieser Art für die Zukunft auszuschließen. Für den Moment gilt jedoch die volle Aufmerksamkeit dem Ziel, Ihnen, unseren Kunden, möglichst schnell das Angebot zugänglich zu machen.

Über die weiteren Schritte und die Nachversorgung werden wir Sie regelmäßig informieren. Dies erfolgt über unsere Homepage unter dem Link: www.gamestop.de/PS4-pro und/oder durch Information vom lokalen GameStop-Team sofern Sie Ihre Kontaktdaten im Store hinterlegt haben.

Ich bitte alle Kunden noch um etwas Geduld und hoffe auf Ihr Verständnis.

Hochachtungsvoll,

Harald Grünbaum“