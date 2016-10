Oculus Touch kann ab sofort vorbestellt werden

Interessenten können sich Oculus Touch ab sofort auf Oculus.com sowie bei Media Markt und Saturn vorbestellen. Außerdem kann man auf Oculus Live einen Termin für eine ganz persönliche Vorführung in mehr als 40 Filialen in Deutschland vereinbaren.

Touch wird weltweit am 06. Dezember ausgeliefert und die Controller können für 199€ vorbestellt werden. Zum Paket gehören neben den beiden Controllern ein zweiter Sensor sowie ein Anschluss für Rock Band VR. Zusätzlich erhalten alle Vorbesteller noch The Unspoken und VR Sports Challenge, so dass sie gleich am ersten Tag zaubern und Touchdowns erzielen können.

Oculus Touch Trailer:

Touch verleiht der virtuellen Präsenz Hände und ermöglicht so ein extrem intensives Erlebnis. Man kann intuitive Gesten einsetzen und sehr präzise mit digitalen Gegenständen hantieren, wodurch das VR-Erlebnis noch realer und komfortabler wird und sich das Gefühl verstärkt, wirklich mittendrin zu sein. Zum Verkaufsstart von Touch gibt es 35 speziell für VR designte Titel, und weitere unglaubliche Spiele wie Robo Recall, Arktika.1 und Lone Echo werden schon bald folgen.

Oculus Touch in Games: