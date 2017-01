NVIDIA veröffentlicht neue SHIELD TV

NVIDIA SHIELD TV – ein Media-Streamer mit offener Plattform, der auf die neusten Technologien des visuellen Computing baut – ist ab heute verfügbar. Der fortschrittlichste Streamer bietet unvergleichliche Erlebnisse im Bereich des Streaming, Gaming und der Künstlichen Intelligenz.

Mit der SHIELD Remote und dem SHIELD Game Controller – die bereits im Lieferumfang des neuen SHIELD TV enthalten sind – sowie dem neuen, eleganten Design (40% kleiner) bietet SHIELD TV das beste und umfangreichste Unterhaltungserlebnis im Wohnzimmer.

Höchste Leistung, 4K-HDR-Media Streamer

Das neue SHIELD TV liefert perfekte Bildqualität durch 4K-HDR-Unterstützung und 3mal höhere Leistung als jeder andere Streamer auf dem Markt. Mit der aktuellen Erweiterung um Amazon Video in 4K-HDR bietet SHIELD das umfangreichste und vielfältigste Angebot an Apps und medialen Inhalten in 4K-Bildqualität – die auch auf Netflix, YouTube und Google Play Movies.

In den kommenden Monaten ist ebenfalls die TV-App von YouTube auf SHIELD verfügbar und ermöglicht atemberaubende Erlebnisse durch die Möglichkeit immersiver 360-Grad-Bildbetrachtung.

Die besten Spiele auf SHIELD TV

Die Fülle an Spieleinhalten und die breitgefächerte Gaming-Funktionalität machen SHIELD TV zu etwas Einzigartigem unter den Media-Streaming-Geräten. Die SHIELD-Spielebibliothek bietet mehr als tausende Titel und schon bald ist der große Spielekatalog von Ubisoft direkt auf SHIELD spielbar, darunter solche Top-Titel wie Watch Dogs 2, Assassin’s Creed Syndicate und For Honor. Neue Spiele aus dem Hause Ubisoft werden dann zeitgleich mit der Veröffentlichung der PC-Version auf SHIELD verfügbar sein.

NVIDIA fügt der Spielbibliothek von GeForce NOW jede Woche neue Spiele hinzu. Heute erscheint No Man’s Sky von Hello Games auf der Cloud-Gaming-Plattform GeForce NOW. Auch die Liste kommender Spiele-Highlights, die nativ unter Android ausgeführt werden, wird stetig erweitert. Unter anderem stehen The Witness, Tomb Raider und Shadowgun Legends auf dem Plan. Letzterer Titel ist ab heute im Google PlayStore erhältlich und kann in 4K-Auflösung gespielt werden.

Künstliche Intelligenz (KI) in den eigenen vier Wänden

In den kommenden Monaten wird SHIELD TV um zahlreiche KI-Fähigkeiten erweitert und die Bedeutung des Home-Entertainments verändern:

Die erste Freisprech-Integration mit Google Assistant für den eigenen Fernseher. Google hat den TV-Assistant optimiert: Der Fernseher gibt Antworten audiovisuell wieder. Nutzer verwenden Sprachbefehle, die die Funktionen einer Fernbedienung – wie Pausieren oder Zurückspulen – ersetzt. Zusätzlich kann Google Assistant gewünschte Inhalte finden und Fragen beantworten.

Integration der SmartThings Hub-Technologie, welche das SHIELD sofort in einen Smart-Home-Hub verwandelt, der sich mit hunderten von Heimgeräten verbinden kann.

NVIDIA SPOT, ein KI-Mikrofon-Zubehör, das SHIELD zum zentralen Rückgrat der Künstlichen Intelligenz in den eigenen vier Wänden macht und die Bedienung der intelligenten Heimtechnik im kompletten Haus ermöglicht

Preis und Verfügbarkeit

SHIELD TV ist ab sofort in Deutschland sowie in weiteren ausgewählten Regionen Europas für 229,99 Euro inkl. Controller und Remote verfügbar. SHIELD Pro (inkl. Controller, Remote, Headsetbuchse und 500 GB Speichervolumen) wird noch in diesem Monat erhältlich sein. Der neue Controller ist auch separat für 69,99 Euro erhältlich. SHIELD TV ist im NVIDIA-Store sowie bei ausgewählten Partnern verfügbar: https://www.nvidia.de/shield/shield-tv/

Für die neue SHIELD TV angekündigte Funktionen werden ebenfalls auf aktuellen SHIELD-Geräten über das OTA-Software-Upgrade in den nächsten Tagen erhältlich sein.

Mehr Informationen zur neuen NVIDIA SHIELD TV gibt es hier.