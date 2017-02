NVIDIA SHIELD TV Pro – jetzt erhältlich!

Das SHIELD TV Pro unterstützt all die großartige Software, die NVIDIA während der CES ankündigte: Bestmöglichstes 4K-HDR-Streaming, ein vielfältiges Spieleangebot und schon bald auch Smart-Home-Funktionen und künstliche Intelligenz in den eigenen vier Wänden. Im SHIELD TV Pro ist eine 500-GB-Festplatte verbaut. SHIELD TV Pro bleibt dem Originaldesign der SHIELD treu, bietet also auch einen microSD-Slot.

Die 500 GB Speicherplatz des SHIELD TV Pro ist ideal, um den integrierten Plex Media Server zu benutzen. Er erlaubt es, von jedem Gerät aus auf alle Medien zuzugreifen und die Inhalte mit Freunden und der Familie zu teilen. SHIELD TV Pro ist die beste Lösung für die anspruchsvollsten Power-User.

Das SHIELD TV Pro wird mit dem neuen SHIELD Controller ausgeliefert, der auch in Verbindung mit dem Google Assistant (bald verfügbar) verwendet werden kann. Zusätzlich liegt dem Bundle eine SHIELD Remote (inkl. Kopfhörerbuchse und aufladbarem Akku) bei. Der Preis beträgt 329 Euro.

SHIELD Pro gibt es im NVIDIA Store, Amazon und Cyberport.

Zwei neue Top-Games für GeForce-NOW-Mitglieder spielbar

Zwei neue Spiele finden ihren Weg in die vielfältige Spielebibliothek von GeForce NOW: Just Cause 2 (ab sofort verfügbar) und Deus Ex: Human Revolution (ab nächster Woche spielbar). Beide Titel erweitern die bestehende Auswahl an Square Enix-Spielen wie Hitman: Absolution und Sleeping Dogs, die über GeForce NOW auf der SHIELD TV sofort spielbar sind

Immer mehr PC-Spiele sind auf NVIDIA SHIELD über NVIDIAs Games-Streaming-Service GeForce NOW spielbar. Als eines der schnellsten Streamingsysteme auf dem Markt, ermöglicht SHIELD 4K-Auflösung und sofortigen Zugriff auf GeForce NOW. Die GeForce NOW-Mitgliedschaft ist die ersten drei Monate kostenlos und ist nach dieser Testphase für 9,99 Euro monatlich erhältlich.

GeForce NOW ist der weltweit erste Cloud-Gaming-Service, der PC-Spiele mit einer Auflösung von bis zu 1080p und 60 Bildern pro Sekunde streamt. Mitglieder erhalten sofortigen Zugang zu einer Bibliothek von über 100 populären Spielen, die sie sofort „on demand“ spielen können. Außerdem erhalten Gamer die Möglichkeit, neue Spiele im GeForce NOW Store zu kaufen und sie sofort zu streamen. Die Mitgliedschaft ist in den ersten drei Monaten kostenlos, danach kostet sie 9,99 Euro monatlich.

Weiter Informationen zu GeForce NOW: https://shield.nvidia.de/games/geforce-now

Informationen zu NVIDIA SHIELD: https://shield.nvidia.de