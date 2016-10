Nvidia Shield – Shadow Warrior 2 Ab sofort bei GeForce Now verfügbar

Das ist schon eine kleine Überraschung. Als ich gestern wie jeden Tag durch das Angebot der GeForce Now Games scrollte, viel mir sofort ins Auge das es ein neues Game gibt. Und zwar kein unbekanntes. Shadow Warrior 2 ist ab sofort über die GeForce Plattform spielbar.

Das Spiel ist der Nachfolger eines sehr brutalen First Person Action Games. Daher war es auch kein Wunder, dass eben jener Teil gar nicht erst in Deutschland erschien.

Um so überraschender ist es daher, dass nun der zweite Teil offenbar tatsächlich in Deutschland realisiert wurde. Für 36,99 € könnt ihr das Game ab sofort erwerben. Im Preis inbegriffen ist auch wie immer bei den GeForce Now Games, ein Steam Code, so das ihr das Game auch kostenlos auf eurem PC zocken könnt. Im den Spiel Infos selber, ist das bekannte USK 18er Siegel zu sehen. Ob es sich jetzt um eine gekürzte oder wirklich eine UNCUT Version des Titels handelt, vermag ich nicht zu sagen.

Hab mich aber schon erkundigt und sobald ich da was neues erfahre, melde ich mich wieder.

Die obligatorische Infoseite von Nvidia ist auch auf der deutschen Seite komplett in Englisch gehalten und so kann man durchaus hoffen, das es sich hier wirklich um den UNCUT Ableger handelt.

Quelle: Nvidia https://shield.nvidia.de/games/geforce-now/shadow-warrior-2