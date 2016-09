Nvidia Shield – Drei neue Games ab sofort verfügbar

Ähnlich wie auf der Playstation, bietet auch Nvidia ihren Kunden immer wieder neue Games. Zwar nicht im wöchentlichen aber im zwei wöchentlichen Wechsel. Und zwar immer Dienstags. Und heute ist er also wieder der sogenannte „Shield Tuesday“.

Drei unterschiedliche Titel sind ab sofort im Rahmen von GeForce Now erhältlich.

Lego Star Wars : Das Erwachen der Macht

Der neueste Ableger der Lego Spiel Reihe, erobert die Shield. Ab sofort könnt ihr auch auf Nvidias Flagschiff, die Abenteuer des inzwischen siebten Teils, der Kult Serie erleben. Erlebt in der Rolle beliebter Film Helden wie Finn, Poe Dameron oder Han Solo die Action geladene Konfrontation mit dem Imperium. Insgesamt stehen euch dazu über 200 Helden, aber auch Schurken aus dem gesamten Portfolio von Star Wars zur Verfügung.

Dank des Multi Controller Features der NVIDIA SHIELD könnt ihr sogar erstmals, im lokalen Koop-Modus mit Freunden zocken.

Bis 3 Oktober gibt es das Spiel zum Vorzugspreis von 20,99 € danach würden wieder die vollen 29,99 € fällig werden. Auch durch den zusätzlichen Downloadkey für Steam würde sich noch etwas sparen lassen.

Virginia

Ein First Person Single Mystery Game ist unserer zweiter Titel heute. Hier spielt man einen hoffnungsvollen jungen FBI Rekruten, der mit dem verschwinden eines Kindes beauftragt wird und dabei ohne es zu Wissen in ein Wespennest sticht. Denn irgendwie scheint jeder der Bewohner von Virgina, etwas zu verbergen, nur was?! Das Gilt es heraus zu finden. Im Vorfeld wurde das Spiel für seinen herausragenden Soundtrack gefeiert. Games meets Mysterie TV Serien quasi. Fans von Fox Mulder und Dana Scully werden sich hier schnell heimisch fühlen. Das Spiel kann man getrost als Hommage an diese Kult Serien der 90er Jahre ansehen.

Wer jetzt Lust bekommen hat auf das Game kann im GeForce Now Store sofort für 9,99 € zuschlagen. Denn das Spiel ist zeitgleich zu den Konsolenversionen für PS 4, Xbox One, Mac und der PC Version auch für die Shield zu haben. Dem Spiel liegt übrigens, ebenfalls ein Download Key für Steam bei.

The Uncertain Episode 1



Last but not least haben wir noch ein Postapokalpytisches Science Fiction Adventure im Angebot. In diesem Spiel übernimmt ihr die Rolle von dem Industrie-Roboter RT-217 NP. Bedingt durch seine sich entwickelnde, künstliche Intelligenz macht er sich auf, um hinter die Hintergründe des humanoiden Austerbens zu kommen.

Bald merkt er das er in der Welt nicht alleine ist. Durch das lösen von Puzzeln und knackigen Rätseln taucht ihr immer mehr ein in diese mitreißende Story. Trefft eure Entscheidungen Weise, denn alles was ihr tut hat Konsequenzen im weiteren Verlauf des Spiels. Aufgrund des leistungsstarken Prozessors NVIDIA Tegra X1 bietet, die Shield die beste Möglichkeit um diese beeindruckende Spielwelt in optimaler Visualität, erleben zu dürfen.

