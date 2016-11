NVIDIA SHIELD: Black Friday Sale versüßt die kommenden Wintermonate

Der Sale läuft vom 22. bis einschließlich 28. November und beinhaltet eine Reihe an an Top-Spielen für Geforce NOW, wie LEGO The Lord of the Rings (75 Prozent Rabatt, erhältlich über GeForce NOW inkl. PC Key) oder Day of the Tentacle Remastered (50 Prozent Rabatt über GeForce NOW inkl. PC Key).

Weitere Informationen sowie eine vollständige Liste aller rabattierten Spiele gibt es hier: https://shield.nvidia.de/black-friday-2016-game-sale