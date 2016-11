Nuclear Tr(i)ump(h) Sale für First Strike

Zur „Feier“ der Wahl von Donald Trump zum nächsten Präsidenten der Vereinigten Staaten, bietet Blindflug Studios ihm und dem amerikanischen Volk die Gelegenheit zu einer Fortbildung im Bereich Atomkriege. Es könnte nötig sein. Bis zum Amtsantritt von Donald Trump am 20. Januar 2017 wird das preisgekrönte Strategiespiel First Strike zum halben Preis angeboten.

Google Play

iTunes

In First Strike schlüpft der Spieler in die Rolle von einer von elf Atom-Mächten, mit dem Ziel, Gebiete zu erobern, Forschung zu betreiben, Feinde in Schach zu halten und deren Atomraketen abzuwehren. Ursprünglich für Tablets mit iOS- und Android-Betriebssystemen entwickelt, funktioniert die Steuerung intuitiv über Gesten und konzeptuelle Menus. Es gilt, einen kühlen Kopf zu bewahren, da sich auch ein Anfangs kleiner Konflikt in kürzester Zeit zu einer nuklearen Katastrophe globalen Ausmaßes entwickeln kann.