Nongünz – Düsterer Action-Platformer angekündigt

Sindiecates neuer Titel, Nongünz, ist ein verstörendes Blutbad, in dem man sich ausführlich in seiner eigenen Bösartigkeit wälzen kann. In dem von Brainwash Gang entwickelten Spiel wird’s ganz schnell ganz bizarr: Kerker voller Alpträume, aus menschlichen Eingeweiden gefertigt, warten auf mutige und reaktionsschnelle Zocker. Wer überleben und erfolgreichen sein will, der sollte auf rasante Kombos setzen: Nongünz belohnt besonders spektakuläre Manöver. Und die dabei erzielten Punkte kommen zum Einsatz, um seinen eigene Band zu gründen – eine Band der verlorenen Seelen und toten Kultisten.

Während sich die Welt von Nongüz einen ganz eigenen Flair entfaltet, triffen wir auf faszinierende Wesen und Charaktere, Martyrer, seltsame Grabräuber… die ihre Dienste in Form von Shops, Spielautomaten oder Abkürzungen durch die fiesen Verliese anbieten. Alternativ helfen sie auch bei der Verbesserung der Spielerfähigkeiten und optimieren die Belohnungen, die man auf seinem ganz eigenen Friedhof sammeln kann.

In-Game-Screenshot: