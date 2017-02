Nokia 3310 – Ein Klassiker steht vor seinem Comeback

Jeder kennt es und hatte es mit Sicherheit auch damals in seiner Hosentasche bzw. in Gebrauch. Das Nokia 3310 feiert wohl bald sein Comeback und will als Alltags-Handy zurück zum Erfolg. Satte 17 Jahre ist es schon her als das Nokia 3310 erschien. Damals gab es noch keine Probleme mit einer zu kurzen Akkuzeit und auch Touchscreen oder Facebook waren da kein Thema. Das Telefon könnte schon bald auf der MWC (Mobile World Congress) in Barcelona vorgestellt werden. Der findet vom 27. Februar bis 2. März statt.

Und nun soll es sogar schon weitere Leaks zum Nokia 3310 geben. So soll das Kult-Handy über ein Farbdisplay verfügen. Das gab es im Jahr 2000 natürlich noch nicht. Beim Betriebssystem will man aber wohl auf das alte Series 30+ System zurückgreifen und somit nur die wichtigsten eines Telefons nutzen. Interessant wird dabei sicher auch die Akkulaufzeit. Insider gehen davon aus das der Akku des Nokia 3310 mehrere Wochen durchhalten kann. Sobald es weitere Infos zum Nokia 3310 gibt, erfahrt ihr es bei uns.