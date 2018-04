No Man’s Sky – Ist das das Releasedatum für die Xbox One-Version?

Mit No Man’s Sky enttäuschte Hello Games vor gut zwei Jahren zahlreiche Spieler, lieferte aber in den folgenden Monaten zahlreichen Content nach um das Spiel in eine bessere Verfassung zu bringen. Nun wurde neben einer PlayStation 4- sowie PC-Fassung ebenfalls eine Portierung für die Xbox One bestätigt. Einen konkreten Releasetermin gab es bislang noch nicht. Das hat sich allerdings nun geändert.

Laut eines Leaks von Amazon Italien erscheint die Xbox One-Version von No Man’s Sky also bereits am 29. Juni 2018. Leider wurde das Datum bislang selbst noch nicht seitens Hello Games bestätigt. Ob Amazon Italien damit recht behält, bleibt also vorerst abzuwarten. Die Portierung war zumindest bislang immer auf Sommer 2018 datiert worden.