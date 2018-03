Nintendo – Zahlreiche Rabatte im eShop

Besitzer einer Nintendo Switch sowie eines Nintendo 3DS könne nun im Rahmen einer großen Rabattaktion im eShop bereits ab morgen sparen. So kündigte Nintendo an, dass im Zuge der Aktion über 140 Spiele bis zu 50 Prozent rabattiert werden. Unter anderem mit dabei sind Blockbuster wie L.A. Noire, Arms, The Elder Scrolls V: Skyrim oder die Fußballsimulation FIFA 18. Letzere soll im übrigen einen immensen Preissturz erfahren. So kostet das Sportspiel statt 59,99 Euro lediglich nur noch 29,99 Euro. Auch der Nintendo 3DS wird natürlich bedacht. Hier sollen Spiele wie Monster Hunter Stories oder Xenoblade Chronicles 3D im Preis reduziert werden.

Die Aktion in Nintendos eShop selbst startet am morgigen Donnerstag, den 22. März um 15:00 Uhr und endet zwei Wochen später am 05. April um 23:59 Uhr.