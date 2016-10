Nintendo Switch – Weltpremiere für Nintendos neue TV-Konsole

Im heimischen Wohnzimmer steht die neue Konsole in der Nintendo Switch-Station, die das Gerät mit dem Fernseher verbindet – perfekt für das gemütliche Spiel mit Familie und Freunden vom Sofa aus. Nehmen die Spieler Nintendo Switch aus der Station heraus, wechselt die Konsole sofort in den Handheld-Modus. So können die Nintendo-Fans denselben Spielspaß auch unterwegs genießen. Der in die Konsole integrierte, helle HD-Bildschirm sorgt dabei für eine optimale Spielerfahrung wie am Fernseher – somit auch im Park, im Zug, im Auto oder bei einem anderen Nintendo-Freund zu Hause. Controller abnehmen, Konsolen verbinden Und weil geteilter Spielspaß doppelter Spielspaß ist, lassen sich die Joy-Con-Controller, die an beiden Seiten der Konsole angebracht sind, von Nintendo Switch lösen. Das ermöglicht die unterschiedlichsten Spielkombinationen: ein Spieler mit je einem Joy-Con-Controller in jeder Hand, zwei Spieler mit je einem oder viele Spieler mit mehreren Joy-Con-Controllern. So leicht sie sich abnehmen lassen, so leicht kann man die Controller auch wieder anbringen, ob an der Konsole oder an der Joy-Con-Halterung, die einem traditionellen Controller ähnelt. Wer mag, kann neben den Joy-Con-Controllern auch den optionalen Nintendo Switch Pro Controller verwenden. Damit nicht genug, können die Spieler mehrere Nintendo Switch-Konsolen lokal miteinander verbinden. Auch das steigert die fesselnde Mehrspieler-Action. „Ich hoffe, dieser erste Blick auf Nintendo Switch gibt unseren Fans eine Vorstellung von der Freiheit, mit der sie künftig spielen können, wann, wo und wie es ihnen gefällt“, sagt Satoru Shibata, Präsident von Nintendo of Europe. „Unsere Teams hier bei Nintendo und bei zahlreichen weiteren Entwicklern arbeiten intensiv daran, neue und einzigartige Spielerlebnisse zu erschaffen, und wir freuen uns schon darauf, bald mehr davon zu zeigen.“ Starke Unterstützung durch starke Publisher Die Entwickler haben die Möglichkeit, Nintendo Switch-Titel so zu entwerfen, dass sie eine Vielzahl unterschiedlicher Spielstile unterstützen. Das gibt jedem die Freiheit, die Spielweise zu wählen, die ihm am meisten zusagt. Eine ganze Reihe von Publishern, Entwicklerstudios und Middleware-Partnern haben tatkräftige Unterstützung für Nintendo Switch zugesagt. Hier eine Auswahl: • 505 Games • Activision Publishing, Inc. • ARC SYSTEM WORKS Co.,Ltd. • ATLUS CO.,LTD. • Audiokinetic Inc. • Autodesk, Inc • BANDAI NAMCO Entertainment Inc. • Bethesda • CAPCOM CO., LTD. • Codemasters® • CRI Middleware Co., Ltd. • DeNA Co., Ltd. • Electronic Arts • Epic Games Inc. • Firelight Technologies • FromSoftware, Inc. • Frozenbyte • GameTrust • GRASSHOPPER MANUFACTURE INC. • Gungho Online Entertainment,Inc • HAMSTER Corporation • Havok • INTI CREATES CO., LTD. • KOEI TECMO GAMES CO., LTD. • Konami Digital Entertainment Co., Ltd. • LEVEL-5 Inc. • Marvelous Inc. • Maximum Games, LLC • Nippon Ichi Software, Inc. • Parity Bit Inc. • PlatinumGames Inc. • RAD Game Tools, Inc. • RecoChoku Co.,Ltd. • SEGA Games Co., Ltd. • Silicon Studio Corporation • Spike Chunsoft Co., Ltd. • SQUARE ENIX CO., LTD. • Starbreeze Studios • Take-Two Interactive Software, Inc. • Telltale Games • THQ Nordic • Tokyo RPG Factory Co., Ltd. • TT Games • UBISOFT • Ubitus Inc. • Unity Technologies, Inc. • Warner Bros. Interactive Entertainment • Web Technology Corp. Das heute veröffentlichte Video zeigt bereits erste, kurze Gameplay-Beispiele. Sie vermitteln einen repräsentativen Eindruck davon, wie viel Freiheit und Spielspaß Nintendo Switch den Videospielern bereiten wird. Komplette Spielepräsentationen, die Liste der für die Startphase vorgesehenen Spiele, der genaue Erscheinungstermin und technische Details wird Nintendo rechtzeitig vor dem Start von Nintendo Switch im März veröffentlichen.