Nintendo Switch – Termin für Nindies Showcase bekannt

Nachdem Nintendo zuletzt eine ausführliche Nintendo Direct veröffentlicht hat und damit zahlreiche Spiele für die Nintendo Switch als auch den Nintendo 3DS angekündigt hat, steht uns nun bereits am morgigen Tag eine weitere Show bevor. So kündigte der japanische Konzern an am 20. März 2018 um 17:00 Uhr deutscher Zeit einen Nindies Showcase zu veröffentlichen. In der Show selbst wird man dann genauer auf kommende Indie-Titel für die Nintendo Plattformen eingehen.

Zuletzt veröffentlichte Nintendo selbst einen Nindies Showcase vor knapp einem Jahr, am 1. März 2017. Für die kommende Show selbst sind bereits Titel wie Oddworld: New ’n‘ Tasty oder Oddworld: Soulstorm im Gespräch. Wir halten euch bezüglich Neuigkeiten auf dem Laufenden.