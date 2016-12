Nintendo Switch – Reggie-Fils Aimé zeigt sie bei Jimmy Fallon

Reggie-Fils Aimé von Nintendo hat die Nintendo Switch Konsole in der berühmten Tonight Show mit Jimmy Fallon gezeigt und dabei gleichzeitig auch Gameplay-Material von Legend of Zelda: Breath of the Wild mitgebracht. Vorher haben die beiden voller Begeisterung Super Mario Run gespielt. Aber genug gequatscht, schaut doch einfach selbst:

Markus Chefredakteur, Inhaber MB Verlag, erster Ansprechpartner und Gründer von Games-Mag