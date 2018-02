Nintendo Switch – Neuer Meilenstein aus Frankreich

Wie Nintendo heute bekanntgab, verkauft sich ihr neues Flaggschiff, die Nintendo Switch, auch bei unseren französischen Nachbarn ausgezeichnet.

So konnte Nintendo in 2017 bereits 900.000 Konsolen in Frankreich verkaufen. Bis Ende Februar konnte diese Zahl gar auf eine Million erhöht werden.

Als wäre dies nicht genug, stellte sie damit einen weiteren Rekord für die am schnellsten verkaufte Heimkonsole in Frankreich auf. Den Rekord hielt bisher Sony mit einer Million durchverkauften Playstation 4 Modellen in knapp über 12 Monaten.

Nintendo scheint also mit ihrer neuen Konsole nach dem Flop der Wii–U vieles richtig gemacht zu haben. Jetzt hoffen wir anhand solch starker Zahlen natürlich, dass auch immer mehr 3rd Partys an Bord sind und Spiele für die Switch veröffentlichen.