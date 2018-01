Nintendo Switch – Bricht neuen Rekord in den USA

Wie Nintendo of America vor wenigen Stunden mitteilte, ist die Nintendo Switch die am schnellsten durchverkaufte Konsole in den USA. So konnte sich Nintendos neuer Hybrid alleine in den USA in 10 Monaten mit 4,8 Millionen verkauften Einheiten an die Spitze der Charts setzen. Damit hält sie diesen Rekourd souverän und überholte sogar die Wii aus dem eigenen Hause, die bisher mit 4 Millionen verkauften Konsolen im ersten Jahr an der Spitze lag.

Einige weitere interessante Zahlen lieferte uns der Artikel auf Businesswire veröffentlichte Artikel auch:

So besitzen rund 60 Prozent der Nutzer das Spiel Super Mario: Odyssey. Das neue Zelda: Breath of the wild kommt auf 55 Prozent.

Ca. 50 Prozent besitzen Mario Kart 8 und 20 Prozent Splatoon 2.

Wir dürfen hier also mit Fug und Recht von Systemsellern sprechen, die den Erfolg der Konsole mittragen. Hierfür spricht auch, dass Zelda: Breath of the wild und Super Mario: Odyssey von Gamerankings zu den 2 besten Spielen 2017 gekürt wurden.

Außerdem wurden im ersten Jahr bereits über 300 Spiele in den USA für die Nintendo Switch veröffentlicht.

Man kann also durchaus von erneuten goldenen Zeiten für Nintendo sprechen, die sich nach den desaströsen Verkaufszahlen der Wii U wieder voll im Soll befinden und mit der Switch einen Rekord nach dem anderen brechen.

