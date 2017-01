Nintendo Switch Hands-On Premiere – WIR sind für euch vor Ort

Die Nintendo Switch kommt im März 2017 in den Handel. Wir von Games-Mag schicken unsere Redakteure aber schon vorher zum Ausprobieren nach München und Berlin. Dort dürfen sie exclusiv Hand anlegen und als einer der ersten die neue Nintendo Konsole auf Herz und Nieren ausprobieren. Auch Spiele dürfen angespielt werden und ihr erfahrt bei uns auf welche Games wir uns für die neue Nintendo Switch freuen dürfen. Am 17. Januar sind wir in München und am 24. Januar in Berlin. Freut euch auf exclusive Bilder und Videos von unseren Redakteuren Domenik und Nico.

Markus Chefredakteur, Inhaber MB Verlag, erster Ansprechpartner und Gründer von Games-Mag