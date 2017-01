Nintendo Switch Event – Wir sind da!

Wir haben heute eine kleine aber sehr feine Info zum morgigen Nintendo-Event für euch! Und zwar sind wir morgen, wie der ein oder andere bestimmt schon mitbekommen hat, für euch auf dem Nintendo Switch-Hand s-On Event in München. Dort dürfen wir einen exklusiven, ersten Blick auf Nintendos neue Konsole werfen. Damit ihr so viel wie möglich von diesem Event mitbekommt, werden wir morgen den ganzen Tag über Fotos und Videos in unsere Instagram-Story posten.

Das Event von zu Hause aus erleben

Deshalb solltet ihr ganz schleunigst unseren Account abonnieren. So verpasst ihr morgen nichts und seid (fast) live dabei. Wir sind ab ca. 15 Uhr vor Ort und posten dann so viel Material wie wir können. Also ladet euch die Instagram-App herunter und abonniert unseren Account, damit ihr nichts verpasst morgen. Für alle die kein Instagram haben, gibt es dann am Mittwoch eine ausführliche Zusammenfassung des Events und unseren ersten Eindruck der Konsole.

Wir freuen uns drauf! Wie siehts mit euch aus? Ist vielleicht sogar jemand von euch vor Ort?