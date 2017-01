Nintendo Switch – Die Präsentation steht vor der Tür

Nur noch wenige Stunden und dann präsentiert uns Nintendo seine neue Konsole die auf den Namen Nintendo Switch hört. Die Präsentation ist bei uns um 5 Uhr morgens auf YouTube mit englischen Untertiteln zu sehen. Unsere Redakteure haben sich schon den Wecker gestellt und werden euch brandaktuell über die Geschehnisse informieren. Gegen Mittag wird es dann auch deutsche Untertitel zum Video geben, welches wir natürlich auch bei uns verlinken werden. Wann genau wird die Konsole bei uns erscheinen? Wie teuer wird sie sein? Welche Spiele wird es geben? All diese Fragen werden wir euch am Freitag hoffentlich beantworten können.

Und am 17. und 24. Januar legen unsere Redakteure in München und Berlin selbst Hand an und versorgen euch mit Fotos und Videos vom Nintendo-Event. Alles was wir bereits zur Nintendo Switch Konsole wissen und alles weitere über die neue Konsole findet ihr im folgenden Link: