GERÜCHT* Nintendo NX – Bestätigung noch in diesem Jahr?

Wird die Nintendo NX Konsole noch in diesem Jahr angekündigt. Das geht aus einem Forums-Beitrag im NeoGAF Forum hervor. So hat der Nintendo of Europe Mitarbeiter Ulysse Richert-Botte bestätigt das die neue Nintendo Konsole noch in diesem Jahr vorgestellt werden soll. Laut eines Reddit-Users, der angeblich ein Vertreter eines großen Einzelhandels sein soll, soll der Startpreis bei 299 Euro liegen. Ein Bundle soll für 399 Euro zu haben. Aber Achtung – es handelt sich dabei immer noch um ein Gerücht.

Markus Chefredakteur, Inhaber MB Verlag, erster Ansprechpartner und Gründer von Games-Mag