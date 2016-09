Nintendo lädt zur Zeitreise per Knopfdruck

Nintendo Fans der ersten Stunde erfahren die Lieblingsspiele ihrer Kindheit noch einmal auf ganz neue Art. Während die jüngeren unter ihnen auf Entdeckungstour in eine Zeit aufbrechen, von der sie viel gehört, deren Spiele sie nun aber womöglich zum ersten Mal erleben. Vom 11. November an können sich die Spieler auf eine ganze Kette von Glanzlichtern aus der Anfangsära der Videospiele freuen.

Denn an diesem Tag kommt europaweit das Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System in den Handel. Auf der modernen Mini-Ausgabe von Nintendos erster TV-Konsole NES sind nicht weniger als 30 der beliebtesten Spiele ihrer Zeit fest installiert. Neue Features – darunter drei Darstellungsmodi in HD und frei wählbare Speicherpunkte – verwandeln jeden dieser Retro-Titel in einen Spielspaß von heute.

Neue Features für alte Bekannte

Unter anderem ermöglicht das kleinste NES aller Zeiten ein Wiedersehen mit Donkey Kong, Metroid, The Legend of Zelda, Super Mario Bros. 3, PAC-MAN und Kirby’s Adventure. Allesamt Klassiker, aus denen sich einige der beliebtesten Videospielserien der vergangenen 30 Jahre entwickelt haben. In der Fassung für das Nintendo Classic Mini verfügt jedes Spiel über vier Speicherpunkte. Sie erlauben es, das Spiel jederzeit wieder dort aufzunehmen, wo man es spontan unterbrochen hat – sei es mitten im Level oder vor dem Kampf mit einem trickreichen Endgegner.

Das Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System und das mitgelieferte HDMI-Kabel sorgen für flüssige Bildfolgen in 60Hz. Zudem dürfen die Spieler zwischen drei verschiedenen Bild-Modi in HD wählen: Im CRT-Bildschirm-Modus können sie zum Beispiel die Darstellung früherer Röhrenfernseher, inklusive der typischen Scanlines, simulieren. Zum anderen können die Spiele wie seinerzeit auf dem NES im Seitenverhältnis 4:3, aber mit gesteigerter Bildschärfe gespielt werden. Und schließlich bietet der Pixel Perfect-Modus eine Ansicht, die jeden Pixel als exaktes Quadrat abbildet. Die Spielsteuerung erfolgt über den Nintendo Classic Mini: NES-Controller, der im Lieferumfang der Konsole enthalten ist und dem originalen Controller von damals exakt nachempfunden wurde. Zusätzliche Controller für einen zweiten Spieler sind separat im Handel erhältlich.

Bereits vor dem Verkaufsstart kann jeder einen Blick auf die Konsole und ihr Spieleprogramm werfen: Auf Nintendos offiziellem YouTube-Kanal feiert heute ein neuer Trailer Premiere.

Die installierten Spiele

Ob man Abenteuerspiele mag oder Jump & Runs, Rollenspiele, Action- oder Science Fiction-Titel, Puzzle- oder Spielhallen-Klassiker – auf dieser Konsole wird jeder fündig:

Balloon Fight

BUBBLE BOBBLE

Castlevania

Castlevania II: Simon’s Quest

Donkey Kong

Donkey Kong Jr.

DOUBLE DRAGON II: THE REVENGE

Dr. Mario

Excitebike

FINAL FANTASY

Galaga

GHOSTS‘N GOBLINS

GRADIUS

Ice Climber

Kid Icarus

Kirby’s Adventure

Mario Bros.

MEGA MAN 2

Metroid

NINJA GAIDEN

PAC-MAN

Punch-Out!! Featuring Mr. Dream

StarTropics

SUPER C

Super Mario Bros.

Super Mario Bros. 2

Super Mario Bros. 3

Tecmo Bowl

The Legend of Zelda

Zelda II: The Adventure of Link

Kurz: Das Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System ist gelebte Videospiel-Geschichte. Alle, die damals den Zauber des Anfangs verpasst haben oder jene, die ihre besonderen Erinnerungen noch einmal neu erleben wollen, sind ab 11. November zu einer fantastischen Zeitreise eingeladen.