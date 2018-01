Mysteriös. Nintendo wird heute um 23 Uhr ein neues interaktives Switch Erlebnis für alle Kinder, aber auch für die größeren unter uns vorstellen. Doch was könnte das sein? Ein neues Mario Spiel oder was völlig anderes? Wir werden es heute Abend erfahren und ihr werdet es natürlich auch bei uns erfahren. Seid gespannt – wir sind es auch. Sagt uns in den Kommentaren was ihr heute Abend erwartet.

Quelle: Nintendo