Nintendo – Konkrete Informationen zum E3-Auftritt

Die Spielemesse E3 steht bereits in den Startlöchern, passend dazu hat Nintendo nun ebenfalls den Termin für die eigene Pressekonferenz bekannt gegeben.

Demnach erwarte Spieler dieses Jahr wieder ein Nintendo Direct, die Einblicke in komme Spielperlen gewähren wird. Im vergangenen Jahr fokussierte man sich dabei auf Super Mario Odyssey. Dieses Jahr kündigte Nintendo an Super Smash Bros. in den Fokus der Direct-Ausgabe zu rücken. Die meiste Sendezeit werde demnach definitiv für den Prügel-Hit verwendet.

Die Nintendo Direct selbst findet in Los Angeles am 12. Juni 2018 um 09:00 Uhr statt. Hierzulande müsst ihr dann um 18:00 Uhr am Abend einschalten.