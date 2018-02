Nintendo bringt Mario Kart aufs Smartphone

Nach Miitomo, Super Mario Run und Animal Crossing: Pocket Camp klommt nun Mario Kart Tour. So teilte es Nintendo uns per Social-Media Accounts mit. Bei Mario Kart Tour handelt es sich um eine Smartphone-Adaption des beliebten Spieleklassikers. Kein Wunder, denn immerhin hat sich „Mario Kart 8: Deluxe“ für die Nintendo Switch verkaufte sich mehr als 7,3 Millionen Mal seit der Veröffentlichung im April 2017.

The chequered flag has been raised and the finish line is near. A new mobile application is now in development: Mario Kart Tour! Releasing in the fiscal year ending in March 2019. #MarioKartTourpic.twitter.com/k2CJ6xRTRK

— Nintendo of Europe (@NintendoEurope) 1. Februar 2018