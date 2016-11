Nintendo 3DS – Spielspaß: das perfekte Geschenk zu Weihnachten

Mit dem Nintendo 2DS hat der Handel auch gleich die passende Konsole für jüngere Spiele-Fans auf Lager. Auf dem günstigen Einsteigermodell laufen alle Nintendo 3DS-Titel in 2D. Und wer noch unschlüssig ist, wirft am besten einen Blick in den Geschenkeberater auf der Nintendo-Website. Top-aktuelle Spiele für die Jüngsten Diese Abenteuerreise werden alle lieben, erfahrene Pokémon-Trainer ebenso wie Neueinsteiger. Pokémon Sonne und Pokémon Mond laden dazu ein, die traumhaft schöne Alola Region zu erkunden. Es gilt unter anderem, neue Pokémon zu entdecken, die ausschließlich dort vorkommen. Es tauchen auch ausgewählte Pokémon aus der Kanto Region auf, die in ihrer neuen Umgebung allerdings ganz neue Fähigkeiten erworben haben. Mit neuen Features wie den extra starken Z-Attacken müssen sich die Spieler auf allen Inseln des Alola-Archipels beweisen. Sie kämpfen gegen Herrscher-Pokémon und durchkreuzen am Ende hoffentlich die finsteren Pläne des schurkischen Team Skull. Ebenfalls eine Entdeckungsreise, aber eine der total relaxten Art, ermöglicht Animal Crossing: New Leaf – Welcome amiibo. Denn hier dreht sich alles um ein ruhiges Leben, Spaß und gute Freunde. Die Spieler ziehen in ein idyllisches Dorf, wo sie entspannen und sich mit liebenswerten, tierischen Einwohnern anfreunden können. Haben sie sich erst einmal gemütlich eingerichtet, können sie Bürgermeister werden und zusammen mit ihren Nachbarn das Dorf immer schöner gestalten, mit Brücken, Brunnen und vielem mehr. Sie können sich etwa beim Angeln und Käfersammeln vergnügen oder damit, ihr virtuelles Zuhauses auszuschmücken. Das Spiel verändert sich mit den Jahreszeiten und lädt daher zu immer neuen Aktivitäten und Wettbewerben ein. So bauen die Spieler ihre Sammlungen von Fischen, Käfern oder Fossilien stetig aus. In der aktualisierten Fassung Animal Crossing: New Leaf – Welcome amiibo können sie jetzt erstmals auch die ganze Bandbreite an Animal Crossing amiibo-Figuren und -Karten einsetzen. Mit deren Hilfe laden sie ihre Lieblingshelden auf den Wohnmobilplatz der neuen Spielversion ein. Auf der offiziellen Webseite des Spiels kann sich jeder ein Bild von der heimeligen Idylle machen. Wenn unerklärliche Dinge geschehen, dann steckt womöglich ein Yo-kai dahinter. In YO-KAI WATCH erforschen junge Abenteurer seltsame Vorkommnisse im Städtchen Lenzhausen, mit dessen Einwohnern hunderte unsichtbarer, schelmischer Wesen ihren Schabernack treiben. Mit Hilfe einer besonderen Uhr, der Yo-kai Watch, stöbern sie die verborgenen Yo-kai auf, machen sie zu ihren Freunden und schützen die Stadt dadurch vor einer geheimnisvollen Macht. Aktuell ist eine limitierte Ausgabe des Spiels im Handel, zu der eine Yo-kai-Medaille und ein Poster gehören. Außerdem ist derzeit das attraktive Nintendo 2DS + YO-KAI WATCH Bundle erhältlich. Es besteht aus einer blauen Nintendo 2DS-Konsole, auf die das Spiel bereits vorinstalliert ist. Weitere Spiele-Hits des Jahres Im Jahr 2016 sind viele weitere Spiele-Neuheiten erschienen, die sich speziell an jüngere Nintendo-Fans wenden. Hier eine kleine Auswahl: Neue Welten entdecken: Wer Magie, Abenteuer und Entspannung sucht, wird im wunderschönen Königreich von Castleton fündig. In Disney Magical World 2 begegnen die Spieler über 100 beliebten Disney-Helden und genießen das Leben: Sie basteln Gegenstände, mit denen sie ihr virtuelles Zuhause dekorieren, sammeln Honig mit Winnie Puuh oder entkommen mit Lilo & Stitch dem kalten Winterwetter. Die Wagemutigen können sich auch in spannende Abenteuer stürzen. Sie lösen Aufgaben in zahlreichen Spielwelten, die von Disney-Filmen inspiriert sind, darunter Die Eiskönigin – Völlig unverfroren, Alice im Wunderland, Schneewittchen und die sieben Zwerge oder Arielle, die Meerjungfrau. Alle, die sich einmal als Jungunternehmer versuchen möchten, können ein eigenes Café betreiben und es nach Herzenslust gestalten. Sie bestimmen alles in ihrem neuen Geschäft, vom Menü über das Dekor und das Outfit der Angestellten bis zur Hintergrundmusik.

