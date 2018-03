Nidhogg 2 – Arcade-Titel kommt für die Nintendo Switch

Obwohl das Nindies Showcase, wo man zahlreiche Indie-Titel für Nintendo Plattformen angekündigte, erst kürzlich veröffentlicht wurde, scheint man nicht alle kommenden Titel miteinbezogen zu haben. So gab Entwickler Messhof unlängst via Twitter bekannt, dass der arcadige Action-Titel Nidhogg 2 bald auch für die Nintendo Switch zu haben sein wird. Ein konkretes Releasedatum nannte man bislang noch nicht. Das Spiel soll aber noch im laufenden Jahr für die Hybrid-Konsole veröffentlicht werden.

Switch the way you play Nidhogg 2 later this year! @Nintendo @NintendoAmerica @NintendoEurope pic.twitter.com/72oyR2ih0T

— Mark Essen (@messhof) March 20, 2018