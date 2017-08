Ni No Kuni II – Hier kommen die unterschiedlichen Vorbestellerversionen

Ab sofort können alle Ni No Kuni Fans ihre Edition von Ni No Kuni II: Schicksal eines Königreichs vorbestellen und eine Reise beginnen, die ihre Konsole/PC verzaubern sowie Evan und die Welt von Katzbuckel zum Leben erwecken wird. Um noch mehr Magie in diesem Abenteuer zu erleben, wird es verschiedene Versionen zum Vorbestellen geben:

PlayStation 4:

STANDARD EDITION: Das komplette Spiel & Postkarten – 69,99 €

PRINCE‘S EDITION: Das komplette Spiel, Ni No Kuni II: Schicksal eines Königreichs: Spieler entdecken die Geheimnisse des Spieldesigns und bekommen Einblick in die Entwicklung und die Entstehungsgeschichte von Ni No Kuni II auf einer besonderen Blu-ray Disc in einem Steelbook™ sowie Season Pass – 94,99 €

DIGITALE PRINCE‘S EDITION: Das komplette Spiel & Season Pass – 89,99 €

KING’S EDITION: Das komplette Spiel, Ni No Kuni II: Schicksal eines Königreichs: Die Entstehungsgeschichte von Ni No Kuni II auf einer besonderen Blu-ray Disc, der Ni No Kuni II Soundtrack: eine Schallplatte mit Joe Hisaishi, der das Titellied komponiert hat, eine 20 cm hohe „Die Entwicklung eines Königs“ Diorama-Spieluhr, welche das Titellied spielt, ein exklusives 148-seitiges Artbook The Art of Ni No Kuni II mit von Momose-san und LEVEL-5 erstellten Konzeptarts, ein exklusives Steelbook™ sowie der Season Pass – 149,99 €

Windows PC:

STANDARD EDITION: Das komplette Spiel – nur als digitaler Download – 59,99 €

PRINCE‘S EDITION: Das komplette Spiel & Season Pass – nur als digitaler Download – 79,99 €

KING‘S EDITION: Das komplette Spiel, Schallplatte + eine 20 cm hohe „Die Entwicklung eines Königs“ Diorama-Spieluhr, 148 Seiten Artbook, Steelbook™ und Season Pass – 139,99 €

Alle, die das Spiel bei teilnehmenden Händlern vorbestellen, erhalten kostenlos ein Spezialwaffen-Paket mit fünf Schwertern. Der in der PRINCE‘S und KING‘S EDITION enthaltene Season Pass wird zwei zusätzliche Inhalte mit sich bringen, welche separat für 20,00€ erhältlich sind.