Ni No Kuni 2 – Nun offiziell auf 2018 verschoben

Bereits in diesem Jahr, sollte mit Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom die Fortsetzung zum grandiosen Rollenspiel Ni No Kuni erscheinen. Heute haben wir leider nicht allzu erfreuliche Nachrichten zum Spiel. Denn der Release des Titels wurde nun offiziell auf 2018 verschoben.

Kein Release in diesem Jahr

Jedoch kann man hier von Glück im Unglück sprechen, denn immerhin haben die Entwickler uns direkt einen exakten Release-Termin für uns, so dass wir uns nun wenigstens auf einen genauen Tag freuen können. Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom wird am 19. Januar 2018 für den PC und die PS4 erscheinen.

Als Grund für die ganze Verschiebung nennen die Entwickler die knappe Zeit zum ersten Release-Termin. Mit der neu erworbenen Zeit wolle man das Spiel noch besser machen und auf viele weitere Wünsche der Fans eingehen.