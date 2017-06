NHL 18 – Gameplay Trailer und Beta Registrierung

Es geht wieder auf´s Eis. Wie jedes Jahr präsentiert EA Sports einen weiteren Ableger der beliebten NHL Reihe. Diesmal ist NHL 18 an der Reihe. Ein erster Gameplay-Trailer zeigt euch was euch dort erwartet. Außerdem könnt ihr euch auf der offiziellen Seite für die Beta registrieren, die bereits am 25. Juli beginnt. NHL 18 wird am 15. September für Xbox One und Playstation 4 erscheinen.

