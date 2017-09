Humble Bundle mit Titeln von Capcom, Sega und Atlus

Humble Bundle hat ein neues Gaming-Paket mit Spielen von Capcom, Sega und Atlus gebastelt. Wie üblich ist es ein „Pay What You Want“-Bundle. Natürlich wird auch wieder gespendet und zwar an „Action Against Hunger„. Wir kommen zur Übersicht.

Ab 1€ erhaltet ihr:

Rollers of the Realm

Zeno Clash 2

Sonic Adventure 2

Bionic Commando

Citizens of Earth

Ab 5,59€ (aktueller Durchschnitt) gibt es obendrauf dazu:

Renegade Ops Collection

Sonic Generations Collection

Resident Evil 4

Dead Rising

Tesla Effect: A Tex Murphy Adventure

Ab 10,06€ erhaltet ihr zusätzlich:

Motorsport Manager

Devil May Cry 4: Special Edition

Hier findet ihr das Humble Bundle.