New Nintendo 2DS XL – Trailer stellt den Handheld vor

Nintendo hält weiterhin die Handheld-Flagge oben und lässt das Format einfach nicht sterben. Nach Highlights wie den letzten Pokémon-Spielen, die wieder Massen begeistern konnten, kommt nun der nächste Punkt in Nintendos Handheld-Offensive. Der New Nintendo 2DS XL!

Der neue 2DS ist dabei eine verbesserte Neuauflage des Originals und ist, wer hätte das gedacht, unter anderem deutlich größer. Laut Nintendo sogar um ganze 82 Prozent. Außerdem hat das Gerät die gleiche Power und Tastenfeatures wie der New Nintendo 3DS XL. Für Zocker die auf den 3D-Effekt verzichten können und noch keinen 3DS Xl haben, scheint die „neue“ Konsole also tatsächlich sehr cool zu werden.

Der New Nintendo 2DS XL erscheint am 28. Juli 2017, kostet derzeit bei Amazon 156 Euro und erscheint in zwei Farbdesigns.